Минтруд не поддержал предложение расширить выплаты на детей старше 16 лет

Кузнецова рассказала о том, что обращение было передано сначала в правительство, а затем в профильное ведомство, однако последние сослались на "возможность трудоустройства" для граждан старше 16 лет. Кузнецова подчеркнула, что не одобряет данное решение.

Ранее единовременные выплаты в размере 10 тыс рублей на детей от 3 до 16 лет были продлены указом президента РФ на июль. Омбудсмен добавила, что в Совфеде и Госдуме данная идея поддерживается.

