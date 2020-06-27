Минтруд не поддержал предложение расширить выплаты на детей старше 16 лет

Министерство труда России не одобрило предложение расширить выплату в 10 тыс рублей на детей 16 и 17 лет, которое вносила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Новости за ночь: Путин рассказал о противниках выплат населению

Кузнецова рассказала о том, что обращение было передано сначала в правительство, а затем в профильное ведомство, однако последние сослались на "возможность трудоустройства" для граждан старше 16 лет. Кузнецова подчеркнула, что не одобряет данное решение.

Ранее единовременные выплаты в размере 10 тыс рублей на детей от 3 до 16 лет были продлены указом президента РФ на июль. Омбудсмен добавила, что в Совфеде и Госдуме данная идея поддерживается.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МинтрудДетиВыплаты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры