Новости за ночь: Эксперты насчитали 38 банков под угрозой дефолта

В своих прогнозах аналитики учли заметное снижение темпов отзыва лицензий Банком России в 2019 году (минус 40%), предположив, что расчистка в банковском секторе не завершена, и дефолты ряда игроков возможны в ближайшие месяцы.

«Эксперт РА» включил в группу с высокой вероятностью дефолта банки с низкими оценками кредитоспособности, у которых кредитный рейтинг не выше B+. К началу года это 221 кредитная организация.

В группе риска оказались небольшие банки без определённой бизнес-модели с избыточным запасом ликвидности, который они не могут конвертировать в работающие активы. Рискуют те банки, у которых доходы от текущей деятельности не перекрывают расходы, а также банки, у которых сокращается рыночная клиентская база и имеется зависимость от узких групп нерыночных клиентов.

С начала 2020 года ЦБ отобрал лицензии у четырёх банков.

