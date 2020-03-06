Новости за ночь: Эксперты насчитали 38 банков под угрозой дефолта
Из 442 кредитных организаций в России 38 могут объявить дефолт в течение ближайших 12 месяцев, заявили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Названия банков не раскрываются, пишет РБК.
В своих прогнозах аналитики учли заметное снижение темпов отзыва лицензий Банком России в 2019 году (минус 40%), предположив, что расчистка в банковском секторе не завершена, и дефолты ряда игроков возможны в ближайшие месяцы.
«Эксперт РА» включил в группу с высокой вероятностью дефолта банки с низкими оценками кредитоспособности, у которых кредитный рейтинг не выше B+. К началу года это 221 кредитная организация.
В группе риска оказались небольшие банки без определённой бизнес-модели с избыточным запасом ликвидности, который они не могут конвертировать в работающие активы. Рискуют те банки, у которых доходы от текущей деятельности не перекрывают расходы, а также банки, у которых сокращается рыночная клиентская база и имеется зависимость от узких групп нерыночных клиентов.
С начала 2020 года ЦБ отобрал лицензии у четырёх банков.
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