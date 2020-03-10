Новости за ночь: Экономист назвал последствия падения курса рубля для россиян

Падение курса рубля, в первую очередь, отразится на стоимости импортных товаров, например, автомобилях, одежде, технике. Об этом рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с изданием «Вечерняя Москва». Он отметил, что это также скажется на стоимости поездок за границу.

Юденков пояснил, что Центробанку предстоит бороться с инфляцией, и это станет серьезным испытанием для него.