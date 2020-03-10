Новости за ночь: Экономист назвал последствия падения курса рубля для россиян
Падение курса рубля, в первую очередь, отразится на стоимости импортных товаров, например, автомобилях, одежде, технике. Об этом рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с изданием «Вечерняя Москва». Он отметил, что это также скажется на стоимости поездок за границу.
Юденков пояснил, что Центробанку предстоит бороться с инфляцией, и это станет серьезным испытанием для него.
По словам специалиста, основной причиной ослабления национальной валюты стало отсутствие соглашения с ОПЕК, передает Ura.ru.
Свою роль сыграли также эпидемия коронавируса в мире, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление, сообщает телеканал «360».
Накануне из-за обвала нефтяных котировок курс рубля резко упал. В настоящее время евро достиг 84,5 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 75 рублям.
Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Мошенники создали новую схему кражи денег у россиян
- Как не стать жертвой нового способа кражи денег с банковских карт
- В Китае от коронавируса COVID-19 умерли более 3 тысяч человек
- Названы главные опасности изменения климата для России
- Как низко падёт рубль? Экономисты хвалят нефтяной «демарш» России