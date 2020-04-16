Новости за ночь: Экономика РФ потеряет из-за коронавируса 18 триллионов рублей
Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса могут составить почти 18 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства (НРА). Также из него следует, что около 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда.
Эксперты полагают, что максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%). Помимо этого, производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, области культуры и спорта, организации досуга — 46,1%, пишет РЕН ТВ.
Кроме того, убытки понесут продавцы продуктов питания и табака, отрасли сельского хозяйства и рыболовства, добыча полезных ископаемых.
При этом аналитики полагают, что власти не допустят значительного ущерба и будут предпринимать дополнительные меры по поддержанию экономики, подчеркивает Ura.ru.
Накануне НСН писала, что Владимир Путин предложил правительству выделить дополнительные 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Выступление главы государства на совещании по вопросам поддержки экономики и бизнеса 15 апреля показали центральные телеканалы.
Путин также сообщил, что в четверг, 16 апреля, проведёт совещание по поддержке строительства, затем — совещания по авиа- и автопрому.
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