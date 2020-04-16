Новости за ночь: Экономика РФ потеряет из-за коронавируса 18 триллионов рублей

Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса могут составить почти 18 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные макроэкономического обзора Национального рейтингового агентства (НРА). Также из него следует, что около 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда.

Эксперты полагают, что максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%). Помимо этого, производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, области культуры и спорта, организации досуга — 46,1%, пишет РЕН ТВ.