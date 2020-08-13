Новости за ночь: Чистый долг России стал положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы. Как пишет РБК со ссылкой на статданные Центробанка и Минфина, на 1 июля он достиг 1,55 триллиона рублей. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Причина такого финансового положения страны сложилась из нескольких факторов: это и пандемия коронавируса, и падения цен на нефть, и рост бюджетных расходов на поддержку семей и бизнеса.