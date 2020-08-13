Новости за ночь: Чистый долг России стал положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы. Как пишет РБК со ссылкой на статданные Центробанка и Минфина, на 1 июля он достиг 1,55 триллиона рублей. Чистый долг подразумевает, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Причина такого финансового положения страны сложилась из нескольких факторов: это и пандемия коронавируса, и падения цен на нефть, и рост бюджетных расходов на поддержку семей и бизнеса.

Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн

Зта ситуация не угрожает стабильности бюджета, однако является «символическим последствием текущего кризиса», уточняет RT.

Ранее в эфире НСН научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин спрогнозировал обострение экономического кризиса в сентябре

«С середины сентября мы входим в зону глобального риска, а если нервы сдадут, то и раньше этого времени. И не случайно, что вторая волна «коронабесия» у нас назначения на 20 сентября. А дальше – что будет с мировой экономикой, если в её основе – в США – начнётся что-то, напоминающее гражданскую войну?» - сказал экономист.

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ФОТО: РИА Новости
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