Новости за ночь: Более 4 миллионам россиянам урезали зарплату из-за пандемии
Более 4 млн россиян столкнулись с сокращением заработной платы во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Урезали ежемесячные доходы в этот период 4,6 млн россиян. Это примерно 6,2% от общего числа экономически активного населения.
Главная причина сокращения - отпуск без сохранения зарплаты, который взяли 2,4 млн работников, отмечает RT.
Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в России точно не нужно вводить новый карантин. По его словам, экономика России может не выдержать повторной остановки работы компаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru