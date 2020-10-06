Новости за ночь: Более 4 миллионам россиянам урезали зарплату из-за пандемии

Более 4 млн россиян столкнулись с сокращением заработной платы во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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Урезали ежемесячные доходы в этот период 4,6 млн россиян. Это примерно 6,2% от общего числа экономически активного населения.

Главная причина сокращения - отпуск без сохранения зарплаты, который взяли 2,4 млн работников, отмечает RT.

Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в России точно не нужно вводить новый карантин. По его словам, экономика России может не выдержать повторной остановки работы компаний.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПандемияЗарплата
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