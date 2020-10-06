Новости за ночь: Более 4 миллионам россиянам урезали зарплату из-за пандемии

Протестующие в Киргизии захватили мэрию Бишкека В ОП предложили выплачивать МРОТ работающим при ограничениях пенсионерах Россия вошла в топ-5 лидеров по отказу от наличных во время пандемии В США продают монету «Трамп побеждает COVID» Джокович снова попал в судью мячом во время матча с Хачановым