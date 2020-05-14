Новости за ночь: Сумма выдаваемой россиянам ипотеки снизилась на 8-9%

Средний размер ипотечного кредита в России заметно снизился на фоне карантинных мер и кризиса. Как пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй, по сравнению с мартом средняя сумма выдаваемой банками ипотеки в апреле снизилась на 8-9,6%. По разным подсчётам, средняя сумма — от 2,26 миллиона до 2,48 миллиона рублей. Тенденцию подтвердили и представители крупных банков.

Банкет за счет государства. В АРБ объяснили льготную ипотеку в 6,5%

Сумма выдаваемых кредитов снижается, несмотря на удорожание квадратного метра на первичном рынке. Опрошенные РБК эксперты связывают это с ужесточением требований к заёмщикам со стороны банков. В частности, на фоне кризиса многие кредитные учреждения повысили сумму первоначального взноса по ипотеке, а некоторые банки подняли ставки.

Другие возможные факторы — стремление заёмщиков внести сразу более высокую сумму собственных средств и то, что часть из них просто не дошла до банков из-за режима самоизоляции.

Между тем, правительство России в апреле запустило льготную ипотечную программу, по которой ставка на жильё в новостройках составляет 6,5%. Она действует до ноября, разницу между льготной ставкой и рыночной банкам компенсирует государство.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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