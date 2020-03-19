Новости за ночь: Банки попросили у ЦБ послаблений из-за коронавируса

Ассоциация банков России (АБР) обратилась к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой ослабить надзор и регулирование в период коронавируса, чтобы иметь возможность отправить больше сотрудников на удалённую работу. Об этом пишет РБК.

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По мнению участников рынка, послабления могли бы минимизировать негативное влияние на финансовый рынок. Они просят, в частности, отменить или отложить планировавшиеся в первой половине 2020 года проверки, сократить периодичность предоставления отчётности, «закрыть глаза» на несвоевременную передачу отчётности, расширить круг клиентов, по кредитам которых не нужно формировать дополнительные резервы.

Как сообщает «Коммерсант», за послаблениями к ЦБ также обратились два других участника финансового рынка - Национальная ассоциация участников фондового рынка и Национальная ассоциация пенсионных фондов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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