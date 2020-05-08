Новости за ночь: Аналитики рассказали, как Китай может обвалить курс доллара

Власти Китая могут начать избавляться от ценных бумаг США, тем самым спровоцировав обвал курса доллара и финансовых рынков. Об этом со ссылкой на мнение аналитиков пишет издание South China Morning Post.

Не клоунада, а война. Китаист объяснил претензии США к Пекину

Пекин встревожен заявлениями некоторых американских чиновников, обсуждающих возможность добиться от Китая «компенсации» за пандемию коронавируса. В США даже обсуждался вариант списания всего или части госдолга перед Китаем, сейчас оценивающимся в 1,1 триллиона долларов. Такой вариант маловероятен, но разговоры в Вашингтоне могут подтолкнуть Китай к более решительным действиям, говорится в материале.

В таком случае Пекин для подстраховки может выставить на продажу часть или даже все американские казначейские облигации, прогнозируют аналитики. Это существенно ударит по рынку гособлигаций США: Вашингтон сейчас активно наращивает выпуск ценных бумаг для финансирования программ, призванных сгладить экономические последствия пандемии коронавируса. В таком случае доллар США обвалится, а вслед за ним пойдут вниз и финансовые рынки, считают эксперты.

Однако такой вариант чреват катастрофой глобального масштаба, которая ударит и по Китаю. Более вероятным считается вариант, при котором Пекин сократит или вовсе прекратит покупку новых американских облигаций.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr/Tax Credits
ТЕГИ:ГосдолгКоронавирусСШАКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры