Новости за ночь: Аналитики рассказали, как Китай может обвалить курс доллара

Пекин встревожен заявлениями некоторых американских чиновников, обсуждающих возможность добиться от Китая «компенсации» за пандемию коронавируса. В США даже обсуждался вариант списания всего или части госдолга перед Китаем, сейчас оценивающимся в 1,1 триллиона долларов. Такой вариант маловероятен, но разговоры в Вашингтоне могут подтолкнуть Китай к более решительным действиям, говорится в материале.

В таком случае Пекин для подстраховки может выставить на продажу часть или даже все американские казначейские облигации, прогнозируют аналитики. Это существенно ударит по рынку гособлигаций США: Вашингтон сейчас активно наращивает выпуск ценных бумаг для финансирования программ, призванных сгладить экономические последствия пандемии коронавируса. В таком случае доллар США обвалится, а вслед за ним пойдут вниз и финансовые рынки, считают эксперты.

Однако такой вариант чреват катастрофой глобального масштаба, которая ударит и по Китаю. Более вероятным считается вариант, при котором Пекин сократит или вовсе прекратит покупку новых американских облигаций.

