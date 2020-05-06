Не клоунада, а война. Китаист объяснил претензии США к Пекину

Безработица в России выросла почти вдвое за два месяца – данные Минтруда

Количество безработных к концу года может вырасти до 5 миллионов человек – прогноз эксперта

В Москве с 12 мая возобновить работу разрешат стройкомплексу и промышленным предприятиям

Главный архитектор Москвы не исключил сноса крупных торговых центров