Не клоунада, а война. Китаист объяснил претензии США к Пекину

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге в эфире НСН объяснил претензии США к Китаю.



В Китае назвали клоунадой заявления госсекретаря США Майка Помпео о наличии доказательств виновности Китая во вспышке коронавируса. Как сообщает интернет-портал «Взгляд», китайское издание China Daily опубликовало материал «Клоунское шоу Майкла Помпео».

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире НСН объяснил претензии США к Китаю.

Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19

«Эпидемия коронавируса, действительно, началась в Китае. И самый первый ее этап прошел так, что китайские власти ее как бы не замечали. Дальше поднялся хай со стороны западных СМИ: «посмотрите, какой ужас!» И тогда Китай был вынужден ввести жесткий карантин. Коронавирус – это война, носящая гибридный характер. В том числе в виде истерии вокруг болезни. Цель ее – нанести мощнейший удар по экономике, что мы видим не только в Китае, но и в России. США в торговой войне с Китаем выгодно использовать любые методы, в том числе возложить на него вину за пандемию», - сказал он.

Ранее Кирилл Котков в эфире НСН объяснил скорость строительства госпиталя в Ухане.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:КоронавирусСШАКитай
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