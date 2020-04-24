Новости за ночь: Аналитики предсказали исчерпание резервов ФНБ через два года
При стоимости барреля российской нефти Urals в $15 ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) закончатся чуть более чем через два года. К такому выводу пришли экономисты Deutsche Bank Пётр Сидоров и Кристиан Ветошка, пишет РБК.
По их оценкам, с учётом приобретения контрольного пакета акций Сбербанка Минфином за за сумму, эквивалентную $28 миллиардам, в ФНБ остаётся около $120 миллиардов. По нынешнему курсу ликвидная часть ФНБ — 9 триллионов рублей, говорится в материале.
Такой суммы будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов примерно два года при Urals по $15 за баррель, и шесть лет при Urals по $30 за бочку, считают аналитики.
Между тем, нефть Urals для средиземноморских портов и Северо-Западной Европы на этой неделе подешевела до $11,6–12,1 за баррель. Восстановление котировок до $25–30 прогнозируют к концу года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru