«Новости и спекуляции»: Названы причины падения мировых цен на нефть

Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель. Александр Фролов отметил, что подобная реакция рынка вполне ожидаема.

«То, что мы сейчас наблюдаем – это более чем ожидаемая реакция рынка на фоне новостей из США. По сути, любая негативная новость о перспективах развития мировой экономики в целом и крупных игроков приводит к снижению цен на энергоресурсы. Снижение экономической активности, как правило, означает снижение спроса на энергоносители, рынок реагирует соответствующе. Мировая экономика находится в ситуации высочайшей неопределенности. Ситуация усугубляется на фоне новостей о падениях крупных банков в США и новостей о неспособности руководства справиться с этими проблемами», - сказал Фролов.

Он объяснил, что после публикации громких новостей цены на нефть на протяжении недели могут меняться на фоне спекуляций. При этом, по словам Фролова, как только ситуация в экономике США стабилизируется, цены на нефть сразу пойдут вверх.