«Новости и спекуляции»: Названы причины падения мировых цен на нефть

Как только ситуация в экономике США стабилизируется, цены на нефть сразу пойдут вверх, отметил в эфире НСН Александр Фролов. 

Падение мировых цен на нефть происходит на фоне новостей из США о банкротстве крупных банков и неспособности руководства страны справиться с этими проблемами, также всегда есть спекулятивная составляющая, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с НСН.

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Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель. Александр Фролов отметил, что подобная реакция рынка вполне ожидаема.

«То, что мы сейчас наблюдаем – это более чем ожидаемая реакция рынка на фоне новостей из США. По сути, любая негативная новость о перспективах развития мировой экономики в целом и крупных игроков приводит к снижению цен на энергоресурсы. Снижение экономической активности, как правило, означает снижение спроса на энергоносители, рынок реагирует соответствующе. Мировая экономика находится в ситуации высочайшей неопределенности. Ситуация усугубляется на фоне новостей о падениях крупных банков в США и новостей о неспособности руководства справиться с этими проблемами», - сказал Фролов.

Он объяснил, что после публикации громких новостей цены на нефть на протяжении недели могут меняться на фоне спекуляций. При этом, по словам Фролова, как только ситуация в экономике США стабилизируется, цены на нефть сразу пойдут вверх.

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«Не будем сбрасывать со счетов спекулятивную составляющую. После того, как публикуются некие громкие новости, первое время, вплоть до недели, цены могут меняться исключительно на фоне спекуляций, смутных ожиданий, высоких тревожностей. В текущей ситуации мы видим отражение страха участников рынка о падении спроса на нефть в ближайшее время из-за проблем в американской экономике. Кто-то на этих спекуляциях зарабатывает неплохие деньги. Возможно, через неделю-две ситуация изменится, когда увидят, что экономическое положение США стабилизировалось, тогда цены пойдут вверх», - резюмировал Фролов.

Так, 11 марта американский Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился и стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет. Уже 13 марта закрылся и Signature Bank — регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков. В тот же день президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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