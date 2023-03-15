«Новости и спекуляции»: Названы причины падения мировых цен на нефть
Как только ситуация в экономике США стабилизируется, цены на нефть сразу пойдут вверх, отметил в эфире НСН Александр Фролов.
Падение мировых цен на нефть происходит на фоне новостей из США о банкротстве крупных банков и неспособности руководства страны справиться с этими проблемами, также всегда есть спекулятивная составляющая, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть ускорили темпы падения до 3,5-3,8%, стоимость Brent впервые с 23 декабря 2021 года опустилась ниже 75 долларов за баррель. Александр Фролов отметил, что подобная реакция рынка вполне ожидаема.
«То, что мы сейчас наблюдаем – это более чем ожидаемая реакция рынка на фоне новостей из США. По сути, любая негативная новость о перспективах развития мировой экономики в целом и крупных игроков приводит к снижению цен на энергоресурсы. Снижение экономической активности, как правило, означает снижение спроса на энергоносители, рынок реагирует соответствующе. Мировая экономика находится в ситуации высочайшей неопределенности. Ситуация усугубляется на фоне новостей о падениях крупных банков в США и новостей о неспособности руководства справиться с этими проблемами», - сказал Фролов.
Он объяснил, что после публикации громких новостей цены на нефть на протяжении недели могут меняться на фоне спекуляций. При этом, по словам Фролова, как только ситуация в экономике США стабилизируется, цены на нефть сразу пойдут вверх.
«Не будем сбрасывать со счетов спекулятивную составляющую. После того, как публикуются некие громкие новости, первое время, вплоть до недели, цены могут меняться исключительно на фоне спекуляций, смутных ожиданий, высоких тревожностей. В текущей ситуации мы видим отражение страха участников рынка о падении спроса на нефть в ближайшее время из-за проблем в американской экономике. Кто-то на этих спекуляциях зарабатывает неплохие деньги. Возможно, через неделю-две ситуация изменится, когда увидят, что экономическое положение США стабилизировалось, тогда цены пойдут вверх», - резюмировал Фролов.
Так, 11 марта американский Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился и стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет. Уже 13 марта закрылся и Signature Bank — регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков. В тот же день президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции, сообщает НСН.
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