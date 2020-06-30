Новосибирские депутаты заслушали отчет об управлении региональной собственностью

30 июня заксобрание Новосибирской области приняло отчет об управлении и распоряжении региональной собственностью за 2019 год.

По словам главы областного департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова, балансовая стоимость имущества округленно составляет 122 миллиарда рублей.

«В текущем году прибыло имущества на сумму около 9 миллиардов рублей. За отчетный период в государственную собственность поступило по различным основаниям 348 объектов недвижимого имущества и выбыло 285 объектов», - сообщил Шилохвостов.

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Председатель регионального парламента Андрей Шимкив напомнил, что отчет об управлении и распоряжении госсобственностью Новосибирской области представлен депутатам только второй раз.

«Заксобрание шло к этому 20 лет, чтобы получить такой отчет. Сегодня депутаты задают вопросы, но раньше у нас даже не было такой возможности. Мы не могли что-то спрашивать, а сегодня это все прописано. Хочу поблагодарить всех членов комитета заксобрания за принципиальную, профессиональную работу на протяжении пяти лет. Мы никогда не уходили в политические дрязги, а всегда преследовали интересы области», – подчеркнул спикер.

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ФОТО: Александр Кряжев//РИА Новости
ТЕГИ:Законодательное СобраниеНовосибирская Область
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