Новосибирские депутаты заслушали отчет об управлении региональной собственностью

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив напомнил, что отчет об управлении и распоряжении госсобственностью Новосибирской области представлен депутатам только второй раз.

«Заксобрание шло к этому 20 лет, чтобы получить такой отчет. Сегодня депутаты задают вопросы, но раньше у нас даже не было такой возможности. Мы не могли что-то спрашивать, а сегодня это все прописано. Хочу поблагодарить всех членов комитета заксобрания за принципиальную, профессиональную работу на протяжении пяти лет. Мы никогда не уходили в политические дрязги, а всегда преследовали интересы области», – подчеркнул спикер.

