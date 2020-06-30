Новосибирские депутаты заслушали отчет об управлении региональной собственностью
30 июня заксобрание Новосибирской области приняло отчет об управлении и распоряжении региональной собственностью за 2019 год.
По словам главы областного департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова, балансовая стоимость имущества округленно составляет 122 миллиарда рублей.
«В текущем году прибыло имущества на сумму около 9 миллиардов рублей. За отчетный период в государственную собственность поступило по различным основаниям 348 объектов недвижимого имущества и выбыло 285 объектов», - сообщил Шилохвостов.
Председатель регионального парламента Андрей Шимкив напомнил, что отчет об управлении и распоряжении госсобственностью Новосибирской области представлен депутатам только второй раз.
«Заксобрание шло к этому 20 лет, чтобы получить такой отчет. Сегодня депутаты задают вопросы, но раньше у нас даже не было такой возможности. Мы не могли что-то спрашивать, а сегодня это все прописано. Хочу поблагодарить всех членов комитета заксобрания за принципиальную, профессиональную работу на протяжении пяти лет. Мы никогда не уходили в политические дрязги, а всегда преследовали интересы области», – подчеркнул спикер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Проходящий лечение от лейкемии Тиньков переболел коронавирусом
- «Уничтожила Собчак»: Соловьёв провёл эфир с бывшей соведущей
- Украина не примет денежную компенсацию за Крым
- В Анапе погиб ребёнок, которого братья закопали в песок
- В окружении Трампа не подтвердили «связи» России с талибами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru