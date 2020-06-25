В Новосибирской области голосуют по поправкам в Конституцию

25 июня в Новосибирской области открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив принял участие во Всероссийском голосовании одним из первых.

«Всего 2012 участков открылись сегодня утром в Новосибирской области. Голосование идет в штатном режиме. Сибиряки – народ дисциплинированный, поэтому голосование активно идет с утра. И надеюсь, что все эти дни оно будет длиться в таком же режиме», - прокомментировал спикер регионального парламента.

Также состоялось прямое включение Андрея Шимкива в заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ, проходящее в Москве. «На участках соблюдены все меры санитарной безопасности – маски, перчатки, дезинфекция – все есть, – сообщил он участникам заседания.

Также спикер регионального парламента подчеркнул, что проголосовал за поправки, и призвал сделать то же самое своих коллег и всех жителей области.

В связи с пандемией коронавируса Центральная избирательная комиссия предусмотрела проведение голосования не только 1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, но и в течение шести дней до установленной даты. Всего в Новосибирской области будут работать свыше 2 тысяч избирательных участков, на которых обеспечены все меры санитарной безопасности.

