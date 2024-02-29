Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщило новозеландское министерство иностранных дел и торговли.
Отмечается, что власти ввели ограничения против 45 граждан и 16 юрлиц, «оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники».
Кроме того, новые санкции касаются цен на нефть из РФ и экспорта ряда товаров через третьи страны в Россию и Белоруссию.
Ранее Евросоюз ввел очередной, 13-й пакет ограничений в отношении России, напоминает телеканал «360». Санкции затронули 106 физлиц, 88 организаций, в том числе иностранных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru