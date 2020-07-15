Новая выплата появилась в России в рамках помощи после пандемии
В России объявлено о новых выплатах в рамках помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. На этот раз речь идёт о представителях малого и среднего бизнеса. Выделение субсидий должно начаться уже сегодня.
Объём первой выплаты составит 15 тысяч рублей, она предназначена для финансирования дезинфекции помещений и профилактики заражения коронавирусом на рабочих местах. Предприниматели также могут получить 6,5 тысяч рублей на каждого штатного работника. Эти средства предназначаются малому и среднему бизнесу, условия деятельности которого предполагают активное взаимодействие сотрудников.
Данные выплаты будут производиться в течение 30 дней. Подать документы на получение средств можно в налоговых органах или в дистанционном режиме через интернет.
Право на получение имеют малые и средние предприятия с долгами не выше свыше 3 тысяч рублей, он также не должны находится в стадии банкротства или ликвидации бизнеса, уточняет Ura.ru.
Кроме того, в августе продолжится выплата единовременных пособий семьям на каждого ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Единовременная выплата также положена беременным женам военнослужащих.
Она составит 28 500 рублей. Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели в последний месяц лета могут оформить единовременную выплату в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru