Новая выплата появилась в России в рамках помощи после пандемии

В России объявлено о новых выплатах в рамках помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. На этот раз речь идёт о представителях малого и среднего бизнеса. Выделение субсидий должно начаться уже сегодня.

Объём первой выплаты составит 15 тысяч рублей, она предназначена для финансирования дезинфекции помещений и профилактики заражения коронавирусом на рабочих местах. Предприниматели также могут получить 6,5 тысяч рублей на каждого штатного работника. Эти средства предназначаются малому и среднему бизнесу, условия деятельности которого предполагают активное взаимодействие сотрудников.

Данные выплаты будут производиться в течение 30 дней. Подать документы на получение средств можно в налоговых органах или в дистанционном режиме через интернет.