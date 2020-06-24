Омбудсмен оценил восстановление малого бизнеса

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям.

Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса в России составил 88,2% от показателей начала марта. Как сообщает ТАСС, количество работающих торговых точек выросло на 4,5% до 76,1%

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям

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«Когда заработает вся экономика, когда сформируется потребительский рынок и восстановится внутренний спрос. Тогда и малый бизнес выйдет на должный уровень. Рассчитывать, что робкие позитивные тенденции, которые сейчас наблюдаются, позволят компенсировать потери не приходится. Сейчас стоит вопрос о стабилизации ситуации, остаться на рынке и постараться восстановить позиции, которые были до коронавируса. Что потерянные деньги удастся вернуть в ближайшие месяцы, никто не верит. Это невозможно», - сказал эксперт.

Отмечается также, что в Москве количество работающих предприятий малого и среднего бизнеса достигло 71,4% от начала марта. В Санкт-Петербурге доля работающих точек выросла до 59,2%.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Экономический КризисСредний И Малый Бизнес
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