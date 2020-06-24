Омбудсмен оценил восстановление малого бизнеса

Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса в России составил 88,2% от показателей начала марта. Как сообщает ТАСС, количество работающих торговых точек выросло на 4,5% до 76,1%

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, когда малый и средний бизнес вернется к докризисным показателям