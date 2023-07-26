Новая дорога вблизи улицы Нижняя Хохловка повысит транспортную доступность Нижегородского района

Руководитель департамента Сергей Левкин отметил, что открытие дороги сделает удобнее въезд на Третье транспортное кольцо и сократит время в пути.

В настоящее время завершается первый этап строительства улично-дорожной сети. Специалисты оборудуют дождевую канализацию, создают парковочные места и тротуары. Работы завершатся в 2024 году.

Также в Нижегородском продолжается программа реновации. Под заселение передано четыре новостройки, на стадии возведения находятся два дома. Новое жилье получат более 14 тысяч человек.

«При возведении жилых домов по реновации строится и вся сопутствующая инфраструктура для комфортной жизни», − сказал Левкин.

Ранее сообщалось, что движение по Дмитровскому путепроводу запустят в четвертом квартале 2023 года.

