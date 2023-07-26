Новая дорога вблизи улицы Нижняя Хохловка повысит транспортную доступность Нижегородского района
Ввод в эксплуатацию дороги вблизи улицы Нижняя Хохловка улучшит транспортную доступность для жителей Нижегородского района. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Руководитель департамента Сергей Левкин отметил, что открытие дороги сделает удобнее въезд на Третье транспортное кольцо и сократит время в пути.
В настоящее время завершается первый этап строительства улично-дорожной сети. Специалисты оборудуют дождевую канализацию, создают парковочные места и тротуары. Работы завершатся в 2024 году.
Также в Нижегородском продолжается программа реновации. Под заселение передано четыре новостройки, на стадии возведения находятся два дома. Новое жилье получат более 14 тысяч человек.
«При возведении жилых домов по реновации строится и вся сопутствующая инфраструктура для комфортной жизни», − сказал Левкин.
Ранее сообщалось, что движение по Дмитровскому путепроводу запустят в четвертом квартале 2023 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ОБСЕ заявила о готовности наблюдать за перемирием на Украине
- СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
- В Москве возбудили уголовное дело из-за хищения из 227 млн рублей из бюджета
- ВСУ обстреляли Токмакский район в Запорожской области
- Более 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа
- Шесть человек пострадали в Нью-Йорке при обрушении строительного крана
- Зеленский внес в Верховную раду проект о продлении мобилизации
- Автоэксперт Славнов объяснил, почему нельзя заезжать на машине в глубокие лужи
- Захарова опровергла сообщения об отказе РФ выступать на заседании СБ ООН
- Росстат: в России снизилась задолженность по зарплате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru