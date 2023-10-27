Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках

Новак отметил, что в среднем цены на дизель на заправках составляют 63 рубля за литр. При этом отдельные точки завышают цены и продают топливо с приставкой «экто» и «евро», обратил внимание вице-премьер.

Зампред правительства указал на недопустимость завышения цен на топливо. Новак дал поручения нефтяникам нарастить производство зимнего дизеля и привести его стоимость к рыночному уровню.

Вице-премьер ранее допустил запрет на экспорт керосина из России, напоминает «Радиоточка НСН».

