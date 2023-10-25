Российские автомобилисты сократили число поездок из-за роста цен на бензин
Рост цен на топливо, фиксировавшееся в России на протяжении нескольких месяцев, заметили 85,8% россиян. Об этом со ссылкой на результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщает Газета.Ru.
Более половины респондентов (56,8%) указали, что вынуждены были сократить из-за этого число поездок, ещё 7,7% опрошенных заявили, что стали использовать более дешевое топливо. Не изменили своего поведения 35,5% участников опроса.
Среди тех, кто сократил число поездок, 17,4% ответили, что стали ездить «значительно меньше», а 39,4% заявили, что отказываются от передвижения на личном транспорте «по возможности».
Уточняется, что в опросе, который был проведен в октябре 2023 года, приняли участие 1,5 тысяч российский автовладельцев.
Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами, с целью приведения цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню, не превышающем инфляцию по итогам года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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