Российские автомобилисты сократили число поездок из-за роста цен на бензин

Более половины респондентов (56,8%) указали, что вынуждены были сократить из-за этого число поездок, ещё 7,7% опрошенных заявили, что стали использовать более дешевое топливо. Не изменили своего поведения 35,5% участников опроса.

Среди тех, кто сократил число поездок, 17,4% ответили, что стали ездить «значительно меньше», а 39,4% заявили, что отказываются от передвижения на личном транспорте «по возможности».

Уточняется, что в опросе, который был проведен в октябре 2023 года, приняли участие 1,5 тысяч российский автовладельцев.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами, с целью приведения цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню, не превышающем инфляцию по итогам года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

