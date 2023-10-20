Новак: в России могут запретить экспорт керосина
Для устранения дефицита в России дизельного топлива ряду ведомств, в числе которых Минфин, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, а также российские нефтяные компании, предложено подготовить комплекс мер для сохранения в стране бесперебойных поставок топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в качестве одной из мер предлагается ввести запрет экспорта.
«Другим важным решением может стать изменение правил начисления акциза на авиакеросин», - отметил вице-премьер.
Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить выпуск зимнего дизтоплива, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru