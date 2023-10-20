Новак: в России могут запретить экспорт керосина

Для устранения дефицита в России дизельного топлива ряду ведомств, в числе которых Минфин, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, а также российские нефтяные компании, предложено подготовить комплекс мер для сохранения в стране бесперебойных поставок топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс».

Росстат: средние розничные цены на дизтопливо снизились на 0,45%

По его словам, в качестве одной из мер предлагается ввести запрет экспорта.

«Другим важным решением может стать изменение правил начисления акциза на авиакеросин», - отметил вице-премьер.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам увеличить выпуск зимнего дизтоплива, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоРоссияЭкспортАлександр Новак

Горячие новости

Все новости

партнеры