Новак: в России могут запретить экспорт керосина

Для устранения дефицита в России дизельного топлива ряду ведомств, в числе которых Минфин, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, а также российские нефтяные компании, предложено подготовить комплекс мер для сохранения в стране бесперебойных поставок топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс».