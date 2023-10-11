Росстат: средние розничные цены на дизтопливо снизились на 0,45%
В России средняя розничная стоимость дизельного топлива снизилась на 0,45%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В ведомстве уточнили, что со 2 по 9 октября стоимость дизтоплива упала на 0,45% (29 копеек) - до 64,61 рубля за литр. Неделей ранее цена на дизель впервые начала снижаться после непрерывного роста с мая.
Продолжил дешеветь и бензин. Стоимость Аи-92 снизилась до 51,12 рубля, Аи-95 - до 55,81 рубля.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по фактам завышения цен на заправочных станциях в нескольких регионах. По словам замглавы ведомства Виталия Королева, речь идет о республике Дагестан, Нижегородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru