Уровень запасов газа в европейских хранилищах упал ниже 50%
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже отметки в 50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.
По информации на 12 января, общий уровень запасов в ПХГ упал до 49,33%, что на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Этот показатель в настоящее время составляет 53 млрд куб. м активного газа.
Как считают эксперты консалтинговой компании Wood Mackenzie, при сохраняющемся уровне поставок газа из России к концу марта запасы в подземных хранилищах Европы упадут ниже 15 млрд куб. м, что также является рекордно низким показателем.
Напомним, компания «Газпром» в новогодние праздники почти вдвое сократила поставки газа в Европу через Украину. Среднесуточный объем поставок 1–9 января уменьшился до 54 млн кубометров, что на 55% ниже показателей последней декады декабря прошлого года.
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