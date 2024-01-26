Новак: Цены на АЗС держатся

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что не видит проблем, которые дестабилизировали бы ситуацию вокруг цен на бензин, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, нет ничего страшного в том, что биржевые цены несколько отскочили, так как они были на очень низком уровне. «Цены на АЗС держатся, и они остаются на текущем уровне и не увеличиваются», – указал он. Отмечается, что для потребителя главное – цены на автозаправках.

Ранее в России начали продавать бензин в рассрочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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