Новак: Цены на АЗС держатся
26 января 202400:18
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что не видит проблем, которые дестабилизировали бы ситуацию вокруг цен на бензин, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, нет ничего страшного в том, что биржевые цены несколько отскочили, так как они были на очень низком уровне. «Цены на АЗС держатся, и они остаются на текущем уровне и не увеличиваются», – указал он. Отмечается, что для потребителя главное – цены на автозаправках.
Ранее в России начали продавать бензин в рассрочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Цены на АЗС держатся
- В США призвали Украину начать платить за себя
- Суд в Москве арестовал счета экс-замминистра энергетики на 42 млн рублей
- Начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал базу США на западе Ирака
- Российский хоккеист Венедикт Осипов умер в возрасте 17 лет
- МХАТ имени Горького представил премьеру спектакля «Над Не»
- Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76
- Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино
- Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
- Вышел трейлер фильма «Дом у дороги» с Конором Макгрегором
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru