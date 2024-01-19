В России начали продавать бензин в рассрочку.

Такой сервис запустила российская сеть АЗС «Газпромнефть». В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное — тремя равными платежами раз в две недели.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно оплачивать заправку через мобильное приложение «Газпромнефти».

Ранее, в сентябре прошлого года, в России ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста биржевых цен. В ноябре 2023 года решение отменили в связи с насыщением внутреннего рынка, напоминает «Радиоточка НСН».

