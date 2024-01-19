В России начали продавать бензин в рассрочку
В России начали продавать бензин в рассрочку.
Такой сервис запустила российская сеть АЗС «Газпромнефть». В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное — тремя равными платежами раз в две недели.
Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно оплачивать заправку через мобильное приложение «Газпромнефти».
Ранее, в сентябре прошлого года, в России ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста биржевых цен. В ноябре 2023 года решение отменили в связи с насыщением внутреннего рынка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru