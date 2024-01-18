СМИ: Перевозчики попросили вернуть запрет на экспорт бензина и дизтоплива
Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт бензина и дизтоплива, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо российских грузоперевозчиков. По данным издания, поводом стало повышение стоимости топлива.
«9 января 2024 года цена на дизель на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга составила 65 рублей за литр, а месяц назад была еще 64 рубля», - следует из текста письма.
Как сообщили газете в Минэнерго, необходимости в запрете вывоза топлива на данный момент нет. Приоритетом остаются рыночные методы регулирования ценообразования. При этом текущий уровень инфляции не дает предпосылок для роста цен.
Ранее, в сентябре прошлого года, в России ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста биржевых цен. В ноябре 2023 года решение отменили в связи с насыщением внутреннего рынка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru