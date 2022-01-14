Новак спрогнозировал рост мирового энергопотребления на 30%

«Доля углеводородов будет снижаться, но она все равно останется видной в общемировом энергетическом балансе», - отметил Новак.

По его словам, в настоящий момент необходимо рассматривать вопросы энергобезопасности. Вице-премьер подчеркнул, что доля углеводородов в мировом энергетическом балансе к 2040-2050 годам может снизиться с 85% до 70%.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2».

