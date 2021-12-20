В Белоруссии назвали дату запуска объединенного с РФ энергорынка

Объединенный рынок электроэнергии Белоруссии и России начнёт функционировать с 1 января 2024 года. Такие сроки озвучил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. По его словам, с того момента рынок станет работать в режиме взаимодействия уполномоченных субъектов хозяйствования. Соответствующие положения прописаны в союзной программе РФ и Белоруссии.

При этом с 1 января 2027 года предполагается запуск более глубокой интеграции, которая даст возможность на равных условиях участвовать субъектам хозяйствования двух стран - как производителям, так и потребителям электроэнергии.

Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявлял, что общий газовый рынок двух стран мог бы начать работать с 1 января 2022 года, а на такой же переход для рынка электроэнергии понадобятся ещё 3-4 года.

