Новак сообщил, что новость о новом штамме COVID-19 повлияла на цены на нефть
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что на ценах на нефть сказалась новость об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса и о приостановке десятками стран авиасообщения с Соединенным Королевством.
По словам Новака, ситуация на рынке нефти остается непредсказуемой, а прогнозы по восстановлению рынка не реализуются, передает ТАСС.
Ранее в понедельник Россия присоединилась к ряду стран, прервавших из-за мутировавшего коронавируса авиасообщение с Великобританией. Мера введена на неделю, пишет «Газета.ру».
Завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН назвал рост цен на продовольствие одним из следствий сохраняющейся зависимости страны от экспорта сырья.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Израиль запретил въезд иностранным гражданам
- Кабмин РФ одобрил проект соглашения о кредите Белоруссии на 1 млрд долларов
- Экс-глава Коми не признал вину по делу о превышении должностных полномочий
- Аэрофлот объявил об отмене рейсов в Лондон
- Навальный перезванивается с «отравителями из ФСБ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru