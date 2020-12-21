Новак сообщил, что новость о новом штамме COVID-19 повлияла на цены на нефть

По словам Новака, ситуация на рынке нефти остается непредсказуемой, а прогнозы по восстановлению рынка не реализуются, передает ТАСС.

Ранее в понедельник Россия присоединилась к ряду стран, прервавших из-за мутировавшего коронавируса авиасообщение с Великобританией. Мера введена на неделю, пишет «Газета.ру».

Завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН назвал рост цен на продовольствие одним из следствий сохраняющейся зависимости страны от экспорта сырья.

