Новак считает сделку с ОПЕК+ выгодной для России

Параметры договорённостей по сокращению нефтедобычи, прописанные в апрельской сделке ОПЕК+, отвечают интересам России с плане эффекта для экономики и бюджета страны. Об этом на совещании с президентом РФ в среду, 15 апреля, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает RT.

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Глава Минэнерго также упомянул, что руководство российских нефтяных компаний поддержало параметры новой сделки .

Согласно достигнутым договорённостям, Россия в мае-июне снизит нефтедобычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Достижение сделки не привело к росту цен на нефть. Наоборот, российская нефть Urals за неделю подешевела до $16,7 за баррель, североморская нефтяная смесь Brent сегодня торгуется ниже $28 за «бочку».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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