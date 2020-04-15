Российская нефть Urals подешевела до $16,7
Баррель российской нефти сорта Urals 14 апреля в Северо-Западной Европе стоил $16,71 за баррель, что на $3,5 меньше, чем 9 апреля. Такие данные приводит агентство Argus. Там отмечают, что заключение сделки ОПЕК+ не привело к росту цены: многие участники рынка считают, что предложенные меры по сокращению нефтедобычи — недостаточные и запоздалые.
Дешевеет и нефть марки Brent, стоимость барреля которой на торгах в Лондоне 15 апреля опускалась ниже $28.
Как сообщает RT, Международное энергетическое агентство ожидает в этом году крупнейшего в истории падения спроса на нефть - на 9,3 миллиона баррелей.
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