Российская нефть Urals подешевела до $16,7

Баррель российской нефти сорта Urals 14 апреля в Северо-Западной Европе стоил $16,71 за баррель, что на $3,5 меньше, чем 9 апреля. Такие данные приводит агентство Argus. Там отмечают, что заключение сделки ОПЕК+ не привело к росту цены: многие участники рынка считают, что предложенные меры по сокращению нефтедобычи — недостаточные и запоздалые.

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Дешевеет и нефть марки Brent, стоимость барреля которой на торгах в Лондоне 15 апреля опускалась ниже $28.

Как сообщает RT, Международное энергетическое агентство ожидает в этом году крупнейшего в истории падения спроса на нефть - на 9,3 миллиона баррелей.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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