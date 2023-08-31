Новак: Россия объявит о новом сокращении экспорта нефти
Россия намерена объявить о дополнительном сокращении поставок нефти на внешние рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Представителя кабмина цитирует ТАСС.
По его словам, Россия договорилась с членами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок. Москва на следующей неделе озвучит условия публично, уточнил зампред правительства.
Новак в начале августа заявил, что Россия добровольно сократит объемы экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
По данным Международного энергетического агентства, Россия в июле заработала на экспорте нефти $15,3 миллиарда. Это максимальный показатель с ноябре 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 на 63%
- Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23
- Под Курганом задержали поджегшего двух подростков мужчину
- Афросоюз приостановил деятельность Габона в организации
- Гутерриш: перспектив установления мира на Украине пока нет
- Центробанк предрек снижение спроса на новостройки
- Новак: Россия объявит о новом сокращении экспорта нефти
- СМИ: неизвестный попытался сжечь рельсосмазывающий шкаф под Белгородом
- Глава МИД Украины отказался от встречи с венгерским коллегой
- МИД счел пограничный вопрос с Китаем окончательно решенным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru