Новак: Россия объявит о новом сокращении экспорта нефти

Россия намерена объявить о дополнительном сокращении поставок нефти на внешние рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Представителя кабмина цитирует ТАСС.

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По его словам, Россия договорилась с членами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок. Москва на следующей неделе озвучит условия публично, уточнил зампред правительства.

Новак в начале августа заявил, что Россия добровольно сократит объемы экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

По данным Международного энергетического агентства, Россия в июле заработала на экспорте нефти $15,3 миллиарда. Это максимальный показатель с ноябре 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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