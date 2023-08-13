Нефтяные санкции растворились. Россия оказалась в прибыли
В России аналитики не удивлены преодолением потолка цен, установленного Западом, и прибылью Москвы от продажи «черного золота».нефть
Нефть марки Urals в июле торговалась выше потолка цен, который ранее установили страны G7, сообщил в Twitter лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
«У России новый нефтяной джекпот», считает депутат, указав, что в течение прошлого месяца нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше установленного максимума в 60 долларов.
Россия заработала 15,3 миллиарда долларов в июле на экспорте нефти, такой показатель стал максимальным с ноября 2022 года. Такие данные следуют из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
Отмечается, что Россия в июле снизила экспорт топлива на 200 тысяч баррелей в сутки, однако ее выручка за этот месяц выросла на 2,5 миллиарда долларов. Согласно данным, более высокие цены на нефть и снижение скидок на российские сорта привели к росту выручки.
В декабре 2022 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть. Купленное у РФ «черное золото» стоимостью более $60 за баррель запрещается перевозить и страховать.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что западные санкции против российской нефти не работают так, как планировалось. Юшков подчеркнул, что с самого начала было понятно, что российская нефть будет торговаться выше установленного Западом потолка.
«Санкции не работают так, как задумывалось. Планировалось, что при превышении потолка цены активируется запрет на перевозку российской нефти и страхование этой перевозки морским транспортом. В реальности оказалось все совсем иначе. Мировой танкерный флот разделился на две части: выделился теневой флот, который работает на перевозку только российской, венесуэльской и иранской нефти, то есть только подсанкционной. Никакую другую они не перевозят, понимая, что попадут под санкции, но их суда продолжат годами работать в этом сегменте: много работы, хорошо платят, поэтому они игнорируют санкции», - отметил он.
Россия активно продолжает изучать азиатские рынки сбыта, чтобы перенаправить ресурс из Европы. Так, Москва перенаправит в Азию 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн сырья, которое ранее экспортировали в Европу, заявил 27 апреля вице-премьер РФ Александр Новак.
Таким образом, в текущем году в Азию будет перенаправлено более 60% нефтяного экспорта. В 2022 году на восточное направление перенаправили около 40 млн тонн сырья. Например, по его словам, поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза, что обеспечило 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021 году.
В настоящий момент Россия успешно адаптируется к введенным санкциям, налаживая свое производство техники для нефтедобычи, а также осваивает новые рынки сбыта. Об этом заявил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в интервью НСН.
«Мы сейчас меняем рынки сбыта. Происходят кардинальные изменения на миром рынке энергетики. Как известно, раньше главным рынком сбыта была Европа, сейчас – юго-восточная Азия... Добывается столько нефти, сколько экономически выгодно. Никто не будет работать себе в убыток, поэтому и используются более простые технологии. Все эти технологии были разработаны еще в Советском Союзе», - резюмировал Танкаев.
Американский инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на нефть до $86 за баррель. Во второй половине 2023 года аналитики ожидают дефицита мирового предложения сырья, сообщает «Радиоточка НСН».
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