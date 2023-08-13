Нефтяные санкции растворились. Россия оказалась в прибыли

«У России новый нефтяной джекпот», считает депутат, указав, что в течение прошлого месяца нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель, что выше установленного максимума в 60 долларов.

Россия заработала 15,3 миллиарда долларов в июле на экспорте нефти, такой показатель стал максимальным с ноября 2022 года. Такие данные следуют из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что Россия в июле снизила экспорт топлива на 200 тысяч баррелей в сутки, однако ее выручка за этот месяц выросла на 2,5 миллиарда долларов. Согласно данным, более высокие цены на нефть и снижение скидок на российские сорта привели к росту выручки.