Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию

Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти на рынок в случае необходимости. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.

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«У нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты», - сказал Новак.

По его словам, в настоящее время «реализуются текущие контракты».

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр НовакНефтьРоссия
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