Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию

«У нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты», - сказал Новак.

По его словам, в настоящее время «реализуются текущие контракты».

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.

