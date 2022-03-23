Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти на рынок в случае необходимости. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.
«У нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты», - сказал Новак.
По его словам, в настоящее время «реализуются текущие контракты».
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.
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