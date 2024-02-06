Новак: Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн
Россия увеличит производство дизельного топлива к 2030 году на 30 миллионов тонн, бензина – на 5 миллионов тонн. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Он отметил, что таким образом удастся покрыть за счет бензина все текущие и перспективные потребности.
«А по дизельному топливу у нас и так сегодня в два раза больше производится, чем потребляется на внутреннем рынке, это позволит нам улучшить качество выпускаемой продукции», — добавил Новак.
Ранее сообщалось, что Россия заняла 15-е место в рейтинге европейских стран по доступности бензина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru