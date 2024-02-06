Новак: Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн

Он отметил, что таким образом удастся покрыть за счет бензина все текущие и перспективные потребности.

«А по дизельному топливу у нас и так сегодня в два раза больше производится, чем потребляется на внутреннем рынке, это позволит нам улучшить качество выпускаемой продукции», — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 15-е место в рейтинге европейских стран по доступности бензина, передает «Радиоточка НСН».



