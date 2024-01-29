Россия заняла 15 место в рейтинге стран по доступности бензина

Эксперты сравнили, какое количество топлива с октановым числом 95 может купить житель государства на среднюю зарплату. Первую строчку рейтинга занял Люксембург. Жители этой страны могут позволить себе более 2600 литров топлива. На второй позиции расположилась Великобритания, на среднюю зарплату в этой стране можно купить 2017,6 литра бензина. Тройку лидеров замыкает Ирландия (1967,5 литров на среднюю зарплату).

Россия заняла 15-ю строчку и расположилась между Испанией и Италией. Согласно исследованию, на среднюю российскую зарплату можно купить 1164,7 литра АИ-95. Как сообщает Росстат, стоимость этого вида топлива в России на 22 января составляла 55 рублей 18 копеек за литр.

Последнее место рейтинга с показателем 456 литров бензина на среднюю зарплату заняла Молдова. Это в шесть раз меньше, чем у лидера списка. Также в числе антилидеров Румыния, Хорватия, Венгрия, Словакия и Латвия.

Ранее грузоперевозчики России обратились к президенту Владимиру Путину просьбой вернуть запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Поводом стало повышение стоимости топлива, передает «Радиоточка НСН».

