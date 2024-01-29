Россия заняла 15 место в рейтинге стран по доступности бензина
Россия заняла 15-е место в рейтинге европейских стран по доступности бензина, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования РИА Рейтинг.
Эксперты сравнили, какое количество топлива с октановым числом 95 может купить житель государства на среднюю зарплату. Первую строчку рейтинга занял Люксембург. Жители этой страны могут позволить себе более 2600 литров топлива. На второй позиции расположилась Великобритания, на среднюю зарплату в этой стране можно купить 2017,6 литра бензина. Тройку лидеров замыкает Ирландия (1967,5 литров на среднюю зарплату).
Россия заняла 15-ю строчку и расположилась между Испанией и Италией. Согласно исследованию, на среднюю российскую зарплату можно купить 1164,7 литра АИ-95. Как сообщает Росстат, стоимость этого вида топлива в России на 22 января составляла 55 рублей 18 копеек за литр.
Последнее место рейтинга с показателем 456 литров бензина на среднюю зарплату заняла Молдова. Это в шесть раз меньше, чем у лидера списка. Также в числе антилидеров Румыния, Хорватия, Венгрия, Словакия и Латвия.
Ранее грузоперевозчики России обратились к президенту Владимиру Путину просьбой вернуть запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Поводом стало повышение стоимости топлива, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: НПЗ в Ярославле пытались атаковать четыре дрона
- Российская компьютерная игра «Смута» выйдет 4 апреля
- Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
- Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
- Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
- Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на мир с Россией в начале конфликта
- Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
- Россия заняла 15 место в рейтинге стран по доступности бензина
- Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции
- Боррель: Санкции ЕС не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru