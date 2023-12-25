Кабмин отверг идею госрегулирования цен на бензин в рознице

Кабинет министров сформулировал отрицательный отзыв на проект закона о праве правительства определять предельно допустимые цены на бензин и дизельное топливо в розничной продаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

Проект представили в сентябре фракции Госдумы от ЛДПР и «Справедливой России за правду». В частности, срок действия предельно допустимых цен на АЗС предлагалось установить в промежутке от 3 до 5 лет. Кроме того, эсеры предлагали включить в список на установку предельных цен такие нефтепродукты как бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты.