Кабмин отверг идею госрегулирования цен на бензин в рознице
Кабинет министров сформулировал отрицательный отзыв на проект закона о праве правительства определять предельно допустимые цены на бензин и дизельное топливо в розничной продаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.
Проект представили в сентябре фракции Госдумы от ЛДПР и «Справедливой России за правду». В частности, срок действия предельно допустимых цен на АЗС предлагалось установить в промежутке от 3 до 5 лет. Кроме того, эсеры предлагали включить в список на установку предельных цен такие нефтепродукты как бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты.
Как напоминает правительство в своём отзыве, согласно действующему порядку, компании сами определяют условия осуществления торговой деятельности. Законодательство предусматривает меры поддержки нефтяной отрасли, в том числе, с помощью механизма демпфера.
Для недопущение резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке уже принято решение о восстановлении с 1 октября 2023 года выплат по демпферу в полном объеме, были увеличены обязательные нормативы реализации на бирже бензина и дизтоплива. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба обеспечивает перманентный контроль за соблюдением нефтяными компаниями антимонопольного законодательства. Учитывая вышеизложенное, предлагаемые депутатами инициативы представляются избыточными, подчеркивает правительство.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне стабилизации внутренних цен на топливо, кабинет министров в середине ноября отменил запрет на экспорт бензина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru