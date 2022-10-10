Новак: Россия может перенаправить уголь из Европы на восток

Россия может перенаправить уголь с рынков Европы в азиатско-тихоокеанский регион. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, часть объемов с европейского рынка может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов.

«Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 миллионов тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна», - написал Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

Вице-премьер добавил, что правительство и Минтранс займутся вопросами увеличения пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, развитием экспортных угольных портовых терминалов, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки.

Объемы поставок российских угля и газа в Китай достигли исторического рекорда

Также Новак отметил, что на фоне отказа от российского угля страны ищут новых поставщиков. При этом нарушается сложившийся баланс и разрываются устойчивые логистические цепочки, что влечёт за собой финансовые издержки и создание хаоса на рынке.

За последние 10 лет эта доля импорта российского угля в страны ЕС заметно выросла. По данным Федеральной таможенной службы России, на которые ссылается Новак, в 2021 году Россия экспортировала в Европу 46,8 миллиона тонн энергетического угля и 3,6 миллиона тонн коксующегося. Это составляет около 35% от общего объема европейского импорта. То есть, декларируя снижение зависимости от российских энергоресурсов, страны Европы фактически его только наращивали, пояснил вице-премьер.

Ранее СМИ сообщили о том, что Россия уже перенаправила в Китай и Индию значительный объём угля, от которого отказались в Евросоюзе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУгольАлександр Новак
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