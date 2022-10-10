Новак: Россия может перенаправить уголь из Европы на восток

Россия может перенаправить уголь с рынков Европы в азиатско-тихоокеанский регион. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, часть объемов с европейского рынка может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов.

«Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 миллионов тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна», - написал Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

Вице-премьер добавил, что правительство и Минтранс займутся вопросами увеличения пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, развитием экспортных угольных портовых терминалов, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки.