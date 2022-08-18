СМИ: Россия перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказался ЕС
Россия в июле перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказались в Евросоюзе. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).
По данным ЦРЭ, экспорт российского угля за месяц мог сократиться примерно на 3 млн тонн. Однако этого не случилось благодаря переориентировке на Восток.
Аналитическое агентство Kpler указывает, что поставки угля из РФ в Китай и Индию в июле увеличились на 42% и 60% соответственно. Так, в Китай по морю поставили 6,7 млн тонн, в Индию — 2 млн тонн.
Эксперты ЦРЭ также сообщают, что российский уголь торгуется по всем направлениям с дисконтом в 45–50%, более чем на $200 за тонну дешевле. Скидка выросла в 10 раз по сравнению с уровнем цен до начала российской спецоперации на Украине.
Между тем в США заявили о «странном уважении» Индии к России, пишет «Свободная пресса». Как отметил обозреватель Том Роган в своем материале для Washington Examiner, Нью-Дели отказался осудить специальную военную операцию и «продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем».
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