По данным ЦРЭ, экспорт российского угля за месяц мог сократиться примерно на 3 млн тонн. Однако этого не случилось благодаря переориентировке на Восток.

Аналитическое агентство Kpler указывает, что поставки угля из РФ в Китай и Индию в июле увеличились на 42% и 60% соответственно. Так, в Китай по морю поставили 6,7 млн тонн, в Индию — 2 млн тонн.

Эксперты ЦРЭ также сообщают, что российский уголь торгуется по всем направлениям с дисконтом в 45–50%, более чем на $200 за тонну дешевле. Скидка выросла в 10 раз по сравнению с уровнем цен до начала российской спецоперации на Украине.

Между тем в США заявили о «странном уважении» Индии к России, пишет «Свободная пресса». Как отметил обозреватель Том Роган в своем материале для Washington Examiner, Нью-Дели отказался осудить специальную военную операцию и «продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем».

