Объемы поставок российских угля и газа в Китай достигли исторического рекорда
Поставки природного газа и угля из России в Китай в августе достигли исторического рекорда. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пекине.
«По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни», — отмечается в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Кроме того, экспорт угля в августе составил рекордные 8,542 млн тонн. Такие объемы поставок — максимум за пять лет, отмечает Свободная пресса. Экспорт ресурса увеличился на 15% по сравнению с июлем и вырос на 57% в годовом выражении.
Ранее стало известно, что поставки российского сжиженного природного газа в КНР по итогам августа составили более 671 тысячи тонн, общая сумма поставок — $751,03 млн. Это максимальные значения с октября 2020 года, пишет РИА ФАН.
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