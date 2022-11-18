Новак: Россия и КНР переходят на оплату поставок в национальных валютах
Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов.
По его словам, это касается, в том числе, поставок оборудования из КНР.
«Как пример, поставки газа на сегодняшний день между «Газпромом» и Китайской Народной Республикой осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях», - отметил он, добавив, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов также активно переходит в национальные валюты РФ и КНР.
Ранее Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам, сообщает RT
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