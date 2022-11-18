Новак: Россия и КНР переходят на оплату поставок в национальных валютах

По его словам, это касается, в том числе, поставок оборудования из КНР.

«Как пример, поставки газа на сегодняшний день между «Газпромом» и Китайской Народной Республикой осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях», - отметил он, добавив, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов также активно переходит в национальные валюты РФ и КНР.

Ранее Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам, сообщает RT

