Европа заменила российский газ на СПГ
Европа заменила российский газ, поставки которого в 2022 году резко сократились, на сжиженный природный газ (СПГ). Об этом в своём осеннем экономическом прогнозе сообщает Еврокомиссия (ЕК).
В документе говорится, что на поступающее по трубам голубое топливо из России приходится около 7% общего объёма поставок, тогда как ранее - примерно 40%.
Также в прогнозе указано, что основным поставщиком СПГ в Европу являются США.
«Цены на газ достигли высокого уровня, что сделало Евросоюз привлекательным рынком для экспортеров СПГ», — отметили в ЕК.
Ранее в исследовательской компании Kpler заявили, что мировые поставки СПГ в 27 стран Евросоюза в период с января по октябрь 2022 года составили 105 млрд куб. метров, сообщает RT.
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