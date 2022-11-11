Европа заменила российский газ на СПГ

В документе говорится, что на поступающее по трубам голубое топливо из России приходится около 7% общего объёма поставок, тогда как ранее - примерно 40%.

Также в прогнозе указано, что основным поставщиком СПГ в Европу являются США.

«Цены на газ достигли высокого уровня, что сделало Евросоюз привлекательным рынком для экспортеров СПГ», — отметили в ЕК.

Ранее в исследовательской компании Kpler заявили, что мировые поставки СПГ в 27 стран Евросоюза в период с января по октябрь 2022 года составили 105 млрд куб. метров, сообщает RT.