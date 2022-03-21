Новак: Россия диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада от закупок
Россия будет диверсифицировать поставки своей нефти, если страны Запада от нее полностью откажутся. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«Все сценарии у нас, конечно, просчитываются. Самые жесткие, которые можно себе представить», - приводит РИА Новости слова Новака.
Вице-премьер отметил, что компании уже разрабатывают новые логистические схемы. По его словам, если потребителям предложить скидки, то они непременно купят сырье.
России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, рассказал ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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