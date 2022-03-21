Новак: Россия диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада от закупок

«Все сценарии у нас, конечно, просчитываются. Самые жесткие, которые можно себе представить», - приводит РИА Новости слова Новака.

Вице-премьер отметил, что компании уже разрабатывают новые логистические схемы. По его словам, если потребителям предложить скидки, то они непременно купят сырье.

России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, рассказал ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

