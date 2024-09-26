Новак: России осталось импортозаместить 10% нефтяного оборудования

России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% нефтяного оборудования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

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По его словам, РФ удалось импортозаместить 90% видов оборудования в нефтяной отрасли, из двух тысяч единиц осталось заменить около 200. Новак отметил, что в России уже десять лет работают над импортозамещением в нефтяной отрасли.

Ранее сообщалось, что импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа обойдется России в 20 млрд рублей. Подготовленный «Газпромом» консенсус-прогноз предполагает рост потребления энергии в мире на 22% к 2050 году, при этом объемы использования нефти снизятся на 24%, а газа – вырастут на 26%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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