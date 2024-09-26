Новак: России осталось импортозаместить 10% нефтяного оборудования
России осталось импортозаместить в нефтяной отрасли 10% нефтяного оборудования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
По его словам, РФ удалось импортозаместить 90% видов оборудования в нефтяной отрасли, из двух тысяч единиц осталось заменить около 200. Новак отметил, что в России уже десять лет работают над импортозамещением в нефтяной отрасли.
Ранее сообщалось, что импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа обойдется России в 20 млрд рублей. Подготовленный «Газпромом» консенсус-прогноз предполагает рост потребления энергии в мире на 22% к 2050 году, при этом объемы использования нефти снизятся на 24%, а газа – вырастут на 26%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
- СМИ: Частный вертолет Robinson 44 пропал с радаров под Архангельском
- Власти Астаны предложили «расстрелять» самокатчиков и велосипедистов
- США ввели санкции против россиянина и платежной системы Cryptex
- СМИ: Россиянин открыл стрельбу из-за сноса домов возле водохранилища
- США направят Израилю $8,7 млрд на «поддержку военных усилий»
- ЦАХАЛ: В Бейруте ликвидирован командир воздушных сил «Хезболлах»
- СМИ: Самаранч-младший обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии
- СМИ: Вооруженный автоматом срочник сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье
- Объем выданных автокредитов увеличился в два раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru