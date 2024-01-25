СМИ: Импортозамещение оборудования для добычи нефти обойдется в 20 млрд рублей

Импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа обойдется России в 20 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов в Минэнерго и «Газпром нефти».

Отмечается, что заместить оборудование на 80% по поручению президента необходимо до 2025 года. Эксперты, строя дорожную карту, склоняются, что это будет возможно только к 2030 году. Из бюджета планируется выделить 2,5 миллиарда, остальная сумма придется на внебюджетные средства.

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Подготовленный «Газпромом» консенсус-прогноз предполагает рост потребления энергии в мире на 22% к 2050 году, при этом объемы использования нефти снизятся на 24%, а газа - вырастут на 26%. Об этом заявил замначальника департамента «Газпрома» Александр Ишков. Подготовленный «Газпромом» консенсус-прогноз предполагает рост потребления энергии в мире на 22% к 2050 году, при этом объемы использования нефти снизятся на 24%, а газа - вырастут на 26%. Об этом заявил замначальника департамента «Газпрома» Александр Ишков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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