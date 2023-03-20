Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

Отмечается, что общие поставки топлива из РФ составили 2,7 млрд кубических метров. Другими крупными поставщиками Китая стали Туркменистан, Катар (по 2,2 млрд кубометров), Австралия (1,9 млрд кубометров).

Так, в январе компания «Газпром» поставила в КНР почти 2 млрд куб. м газа по трубопроводу «Сила Сибири». Еще 770 млн кубометров пришлось на поставки сжиженного природного газа, отмечает РЕН ТВ.

Общий импорт газа в КНР январе 2023 года вырос на 1%, до 11,3 млрд кубометров, по сравнению с показателями, зафиксированными годом ранее. Поставки трубопроводного газа составили 4,48 млрд куб. м, СПГ — 5,210 млн тонн.

