Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай
Россия в январе заняла первое место по объемам поставок природного газа в Китай. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни КНР.
Отмечается, что общие поставки топлива из РФ составили 2,7 млрд кубических метров. Другими крупными поставщиками Китая стали Туркменистан, Катар (по 2,2 млрд кубометров), Австралия (1,9 млрд кубометров).
Так, в январе компания «Газпром» поставила в КНР почти 2 млрд куб. м газа по трубопроводу «Сила Сибири». Еще 770 млн кубометров пришлось на поставки сжиженного природного газа, отмечает РЕН ТВ.
Общий импорт газа в КНР январе 2023 года вырос на 1%, до 11,3 млрд кубометров, по сравнению с показателями, зафиксированными годом ранее. Поставки трубопроводного газа составили 4,48 млрд куб. м, СПГ — 5,210 млн тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru