Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток - 2» была успешно завершена днём 4 июня, сообщает ТАСС.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский лидер отметил, что работа по второй нитке продолжается.

«Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», - сказал глава государства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» не удастся, сообщает «Свободная пресса». По его словам, все возможные санкции против проекта контрпродуктивны, так как он уже почти достроен.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ГазопроводВладимир ПутинСеверный Поток-2
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