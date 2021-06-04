Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток - 2» была успешно завершена днём 4 июня, сообщает ТАСС.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский лидер отметил, что работа по второй нитке продолжается.

«Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», - сказал глава государства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» не удастся, сообщает «Свободная пресса». По его словам, все возможные санкции против проекта контрпродуктивны, так как он уже почти достроен.

