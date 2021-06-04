Путин сообщил, когда начнутся поставки газа по первой нитке «Северного потока - 2»
Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка проекта «Северный поток - 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, сообщает ТАСС.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что укладка труб первой нитки газопровода завершена и поставки газа могут начаться примерно через 10 дней.
По его словам, нужно лишь приподнять и сварить две трубы - с немецкого берега и с российского берега.
Ранее представитель 512 департамента «Газпрома», отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина заявила, что благодаря полной загрузке «Северного потока - 2» экономия компании составит один миллиард долларов в год, сообщает RT.
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