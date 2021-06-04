Путин сообщил, когда начнутся поставки газа по первой нитке «Северного потока - 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка проекта «Северный поток - 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев, сообщает ТАСС.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что укладка труб первой нитки газопровода завершена и поставки газа могут начаться примерно через 10 дней.

По его словам, нужно лишь приподнять и сварить две трубы - с немецкого берега и с российского берега.



Ранее представитель 512 департамента «Газпрома», отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина заявила, что благодаря полной загрузке «Северного потока - 2» экономия компании составит один миллиард долларов в год, сообщает RT.

