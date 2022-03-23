Новак предрек дефицит нефтепродуктов в Европе

В Европе рост цен на дизельное топливо не ограничится 40%, и это обусловлено формированием дефицита нефтепродуктов в регионе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию

По его словам, на европейском рынке сейчас наблюдается довольно сложная ситуация, потому что там очень маленькие запасы дизеля. Новак добавил, что решение Евросоюза по отношению нескольких государственных компаний по эмбарго по поставкам нефтепродуктов может сильнее усугубить там ситуацию.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьЕвропаТопливоАлександр Новак
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