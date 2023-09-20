Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива
Правительство РФ балансирует цены на оптовом рынке топлива, заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.
Он отметил, что при необходимости кабмин готов принять кардинальные меры, но оптовые цены на топливо в РФ уже пошли вниз, ситуация стабилизируется.
Стоимость тонны бензина Аи-92 обновила исторический максимум 18 сентября. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, она выросла на 0,09% - до 70 508 рублей, что является новым рекордом. Бензин Аи-95 и авиакеросин, наоборот, подешевели - до 75 588 рублей (-1,07%) и до 67 286 (-10%) рублей за тонну, соответственно.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить правительству РФ полномочия по регулированию цен на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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